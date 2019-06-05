Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи БуффонаРБК 12:36
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба. По окончании сезона он мог продлить контракт еще на один год, но решил не прерывать сотрудничество с парижской командой. Всего Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.
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Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
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Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны.
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