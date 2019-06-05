Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи БуффонаРБК 12:36

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба. По окончании сезона он мог продлить контракт еще на один год, но решил не прерывать сотрудничество с парижской командой. Всего Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.
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Советский спорт12:29

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Sports.ru13:55
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
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