Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи БуффонаРБК вчера в 12:36
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба. По окончании сезона он мог продлить контракт еще на один год, но решил не прерывать сотрудничество с парижской командой. Всего Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.
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Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
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В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухол. Об этом сообщает издание The Mirror.
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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
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Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
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Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
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Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня
Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
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На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
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Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов
Обновлено вчера в 22:30
Общество
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В России родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Ввести их предлагает Министерство юстиции РФ.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
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Обновлено вчера в 22:43
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Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
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32-летняя жена 48-летнего Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских доказала, что после брака жизнь есть, опубликовав в своем «Инстаграме» горячее фото топлес из душа.
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Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
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Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
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