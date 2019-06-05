Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи БуффонаРБК вчера в 12:36

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба. По окончании сезона он мог продлить контракт еще на один год, но решил не прерывать сотрудничество с парижской командой. Всего Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.
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Sport.ruвчера в 13:59
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Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака

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Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
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Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
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Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
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Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Обновлено вчера в 21:41
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ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
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На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Здоровье

Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня

Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".
Обновлено вчера в 22:03
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Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Специальный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады Донбасса.
Обновлено вчера в 23:57
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На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено вчера в 12:11
Здоровье

Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов

Обновлено вчера в 22:30
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов в России

В России родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Ввести их предлагает Министерство юстиции РФ.
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Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
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В 2019 году для пациентов с диабетом, за счет краевого и федерального бюджета, на 9 месяцев закуплено препаратов на сумму 263,5 миллионов рублей — 128,2 тысячи упаковок или 198,1 миллион доз.
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Обновлено вчера в 22:43
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
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32-летняя жена 48-летнего Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских доказала, что после брака жизнь есть, опубликовав в своем «Инстаграме» горячее фото топлес из душа.
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Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

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Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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