ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи БуффонаРБК 12:36

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба. По окончании сезона он мог продлить контракт еще на один год, но решил не прерывать сотрудничество с парижской командой. Всего Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, пропустив 25 голов.

Происшествия Смерть Бари Алибасова опровергли Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.

Политика Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com / mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Политика Кучма предложил снять блокаду с Донбасса Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Футбол Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.

Общество Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.

Общество Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей столичных театров Из сведений о доходах руководителей московских театров, публикуемые московскими властями, исчезла декларация Никиты Михалкова.

Политика Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Футбол Защитник «Гетеборга» может перейти в «Ростов» Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт имеет вариант продолжения карьеры в России.

Армия и оружие Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень напряженную военно-политическую обстановку на границах СНГ, сообщает RT.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Музыка Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Общество Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

Армия и оружие Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65 В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Футбол Португалия — Швейцария 1:1 (2-й тайм) Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии на матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.