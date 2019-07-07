Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Аякса»Евро-футбол.ру 08:23

Защитник амстердамского "Аякса" Митчел Баккер перебрался во французскую Лигу 1. Игрок подписал контракт с "ПСЖ".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»

Советский спорт07:23

ПСЖ подписал 19-летнего защитника «Аякса»

Soccer.ru07:19

«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Аякса»

Матч ТВ07:38

«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

Спорт-Экспресс07:26

«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего защитника «Аякса»

Чемпионат07:21

«ПСЖ» объявил о переходе бывшего защитника «Аякса» Баккера

Sport24.ru07:15

«ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего защитника «Аякса» Баккера

Sports.ru07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем

Обновлено в 11:02
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годaх будет проведенa всероссийскaя диспaнсеризaция взрослого нaселения.
Обновлено вчера в 06:49
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек

По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Футбол

ФК «Ростов» проиграл «Ганноверу»

Обновлено в 12:55
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась, что переживает за дочь

Хлебникова рассказала, что ее 20-летняя дочь живет в Англии, но она хочет проводить больше времени с наследницей.
Обновлено в 07:52
Гаджеты

Названа дата презентации нового Apple iPhone 11

Эксперты назвали дату презентации нового iPhone 11 и иных продуктов компании Apple.
Обновлено в 09:34
Спорт

Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников одержали победу на чемпионате мира по пляжному волейболу.
Обновлено в 10:43
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Общество

Власти заявили об обнаружении виновника постоянного зловония в Омске

Омские власти отметили, что ООО «Астра» входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных загрязняющих веществ, при этом оно до сих пор не заключило с Минприроды соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Наташа Королева путешествует по стране на частном самолете

Наташа Королева выступила с концертом в Архангельской области. 46-летняя певица осуществляла перелет по стране на частном джете.
Обновлено в 09:37
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии

Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное