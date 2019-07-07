Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Аякса»Евро-футбол.ру 08:23
Защитник амстердамского "Аякса" Митчел Баккер перебрался во французскую Лигу 1. Игрок подписал контракт с "ПСЖ".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Гисметео, прогноз погоды на неделю: прогноз опять неутешительный
Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы жителям Русской равнины.
Обновлено в 12:30
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Культура
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Политика
За раздором Тбилиси и Москвы стоят интересы на грузинских выборах-2020
Дипломат прямо сказал, что если сейчас в Грузии оккупированы 20% территорий (подразумевается Абхазия и Южная Осетия), то в скором времени это будет 100%, если Тбилиси будет интегрироваться с Москвой.
Обновлено в 15:07
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Футбол
Линекер: «Удаление Месси было незаслуженным»
Обновлено в 04:28
Театры
Александринский театр поставил в «Артеке» спектакль «Белая ворона»
В «Артеке» 7 июля пройдет премьера спектакля «Белая ворона».
Обновлено в 11:15
Здоровье
Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Умные часы для слепых людей создали в Южной Корее
Обновлено в 05:57
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Наука
На свет уже мог появиться третий ребенок с редактурой генов
Эксперты высказали опасения о том, что на свет мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК, который стал частью опытов китайского ученого Хэ Цзянькуя, имеющего неоднозначную репутацию среди коллег.
Обновлено 05 июля в 04:57
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено в 09:51