Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Аякса»Евро-футбол.ру 08:23

Защитник амстердамского "Аякса" Митчел Баккер перебрался во французскую Лигу 1. Игрок подписал контракт с "ПСЖ".
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Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»

Советский спорт07:23

«ПСЖ» объявил о переходе бывшего защитника «Аякса» Баккера

Sport24.ru07:15

ПСЖ подписал 19-летнего защитника «Аякса»

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«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

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«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего защитника «Аякса»

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«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Аякса»

Матч ТВ07:38

«ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего защитника «Аякса» Баккера

Sports.ru07:13
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В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
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Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
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Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
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Японцы спят и работают в каршеринговых авто

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Обновлено в 08:38
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Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов

По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
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Глава непризнанного «Киевского патриархата» Филарет (Владимир Денисенко) дал интервью каналу «Россия 24».
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Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
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Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским

Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Обновлено в 08:48
Политика

Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиян

Обновлено в 14:57
Футбол

Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки

Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Петербурженка купила пирожок с опарышами в магазине на Руставели

Обновлено в 10:28
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Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком. Видео

33-летний испанец сделал это с помощью языка. Футболист опубликовал видео в своем Instagram.
Обновлено в 15:59
Кино

Джармуш считает, что его фильм про зомби-апокалипсис отражает реальность

Обновлено в 15:16
Путешествия

Туристы из Петербурга случайно заплыли из Турции в Грецию

Обновлено в 11:50
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Политика

Гудков нагло фальсифицировал подписи в свою поддержку на выборах в МГД

В минувший понедельник, 1 июля, штаб другого кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых обнаружил на одной из московских квартир «конвейер» по фальсификации подписей в отношении Гудкова и его сторонника Ильи Яшина, который также выставил свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Гройсман не видит причин для повышения цены на газ для населения

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для повышения цены газа для населения.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
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В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
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Происшествия

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
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