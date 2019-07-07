Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Аякса»Евро-футбол.ру 08:23
Защитник амстердамского "Аякса" Митчел Баккер перебрался во французскую Лигу 1. Игрок подписал контракт с "ПСЖ".
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Авто
В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Общество
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено в 08:38
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Политика
Филарет дал интервью российским СМИ - содержание
Глава непризнанного «Киевского патриархата» Филарет (Владимир Денисенко) дал интервью каналу «Россия 24».
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 07:29
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским
Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Обновлено в 08:48
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Футбол
Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки
Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки.
Обновлено в 03:54
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком. Видео
33-летний испанец сделал это с помощью языка. Футболист опубликовал видео в своем Instagram.
Обновлено в 15:59
Путешествия
Туристы из Петербурга случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено в 11:50
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Политика
Гудков нагло фальсифицировал подписи в свою поддержку на выборах в МГД
В минувший понедельник, 1 июля, штаб другого кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых обнаружил на одной из московских квартир «конвейер» по фальсификации подписей в отношении Гудкова и его сторонника Ильи Яшина, который также выставил свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Гройсман не видит причин для повышения цены на газ для населения
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для повышения цены газа для населения.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Наука
В египетской пирамиде найден ход в загробный мир
В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Происшествия
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв
На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44