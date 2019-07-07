Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Аякса»Евро-футбол.ру 08:23

Защитник амстердамского "Аякса" Митчел Баккер перебрался во французскую Лигу 1. Игрок подписал контракт с "ПСЖ".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»

Советский спорт07:23

«ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего защитника «Аякса» Баккера

Sports.ru07:13

«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Аякса»

Матч ТВ07:38

«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

Спорт-Экспресс07:26

«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего защитника «Аякса»

Чемпионат07:21

ПСЖ подписал 19-летнего защитника «Аякса»

Soccer.ru07:19

«ПСЖ» объявил о переходе бывшего защитника «Аякса» Баккера

Sport24.ru07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14

Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Землетрясение в США превратило бьюти-блогера в Джокера

Обновлено вчера в 19:59
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Здоровье

В печально известной больнице в Бурятии не хватает врачей и оборудования

В Баргузинской центральной районной больнице в Бурятии не хватает реанимационного оборудования.
Обновлено в 20:11
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Обновлено в 14:35
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено в 07:09
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 17:16
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Политика

Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Общество

У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля

Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин

Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Кино

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика

Российскую резолюцию о борьбе с нацизмом не поддержали в ОБСЕ

В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью.
Обновлено в 10:31
Общество

На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта

Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но "быстрых изменений тут ждать не стоит".
Обновлено в 20:34
Происшествия

В Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в оживленном торговом районе Монгкок Гонконга, силовики применили дубинки для разгона протестующих.
Обновлено в 19:58
Общество

Власти Москвы назвали самые романтичные места города

Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице.
Обновлено в 16:46
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Происшествия

СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.
Обновлено в 14:39
Кино

Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть нового «Человека-паука»

Обновлено вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное