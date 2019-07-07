Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Аякса»Евро-футбол.ру 08:23
Защитник амстердамского "Аякса" Митчел Баккер перебрался во французскую Лигу 1. Игрок подписал контракт с "ПСЖ".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14
Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Землетрясение в США превратило бьюти-блогера в Джокера
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Здоровье
В печально известной больнице в Бурятии не хватает врачей и оборудования
В Баргузинской центральной районной больнице в Бурятии не хватает реанимационного оборудования.
Обновлено в 20:11
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Обновлено в 14:35
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено в 07:09
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 17:16
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Политика
Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Общество
У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля
Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика
Российскую резолюцию о борьбе с нацизмом не поддержали в ОБСЕ
В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью.
Обновлено в 10:31
Общество
На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта
Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но "быстрых изменений тут ждать не стоит".
Обновлено в 20:34
Происшествия
В Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в оживленном торговом районе Монгкок Гонконга, силовики применили дубинки для разгона протестующих.
Обновлено в 19:58
Общество
Власти Москвы назвали самые романтичные места города
Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Происшествия
СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях
На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.
Обновлено в 14:39
Кино
Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть нового «Человека-паука»
Обновлено вчера в 07:23