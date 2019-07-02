Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии из «Севильи»Нева Спорт 05:18
Испанский полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия официально стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно из Twitter столичного клуба. Сообщается, что Сарабия заключил пятилетнее соглашение с парижанами, а «Севилья» получила за игрока 18 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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