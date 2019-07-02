Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии из «Севильи»Нева Спорт 05:18

Испанский полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия официально стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно из Twitter столичного клуба. Сообщается, что Сарабия заключил пятилетнее соглашение с парижанами, а «Севилья» получила за игрока 18 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Советский спорт04:40

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии из «Севильи»

Sport24.ru04:07

Сарабия перешел из «Севильи» в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:08

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Севильи»

Матч ТВ04:29

Сарабия перешёл из «Севильи» в «ПСЖ»

Евро-футбол.ру04:27

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Sports.ru04:11

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Чемпионат04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

F-35 уходит в штопор: Турция может купить Су-57 вместо самолетов США

Обновлено в 10:49
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Авто

Представлен спортивный седан Audi S8

Немецкий автопроизводитель представил миру актуальное поколение флагманского седана A8 примерно 2 года назад.
Обновлено в 00:28
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Теннис

Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Культура

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Наука

Павианы и колобусы сблизились пропорциями мозга

У обезьян двух разных ветвей семейства мартышковых (Cercopithecidae), павианов и колобусов, относительный размер долей коры больших полушарий мозга оказался очень близким — это означает, что к близкому строению мозга (и близким интеллектуальным возможностям) можно прийти разными эволюционными путями.
Обновлено 29 июня в 08:39
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Политика

США довольны переговорами с Китаем по торговле

Лайтхайзер активно участвует (в переговорах с Китаем - ИФ), а президент Трамп следит за всем процессом.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР

Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — указывается в заявлении.
Обновлено в 11:33
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Авто

В Шанхае презентовали электрическую модель Porsche Taycan

Компания Porsche решила за три недели посетить три континента, чтобы презентовать электрическую версию модели Taycan.
Обновлено в 00:38
Хоккей

Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы

Обновлено в 11:16
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пабло Сарабия
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Севилья».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное