Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии из «Севильи»Нева Спорт 05:18
Испанский полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия официально стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно из Twitter столичного клуба. Сообщается, что Сарабия заключил пятилетнее соглашение с парижанами, а «Севилья» получила за игрока 18 миллионов евро.
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Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию
Индия перестала покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, Минсельхоз РФ надеется на изменения в этом вопросе, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
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ЦСКА показал, как Дзагоев восстанавливается после травмы
Московский ЦСКА показал, как проходит восстановление полузащитника красно-синих Алана Дзагоева.
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«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову
Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
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Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
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Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
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Обновлено вчера в 18:46
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
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В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
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ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 07:28
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
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Политика
Нино Катамадзе больше не отказывается от выступлений в России
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию, в которой сообщала, что отказывается выступать в России в связи с напряженными отношениями страны с Грузией.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 18
Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения в регионе возросло до 18 человек.
Обновлено в 07:54
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
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Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Культура
Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 07:49
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Сызрани двум военным торжественно вручили по 10,5 миллионов рублей
В 63-м регионе двое многодетных военных получили от министерства обороны РФ по 10,5 миллионов рублей на новое жилье.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Танковая атака в Триполи попала на видео
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу
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Обновлено в 07:20
Политика
Зеленского в Канаде встретили в вышиванках и с караваем
У трапа чету встретили в вышиванках и с караваем.
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Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
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Обновлено вчера в 13:52
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36