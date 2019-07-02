Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии из «Севильи»Нева Спорт 05:18

Испанский полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия официально стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно из Twitter столичного клуба. Сообщается, что Сарабия заключил пятилетнее соглашение с парижанами, а «Севилья» получила за игрока 18 миллионов евро.
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«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Советский спорт04:40

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии из «Севильи»

Sport24.ru04:07

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Sports.ru04:11

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Севильи»

Матч ТВ04:29

Сарабия перешёл из «Севильи» в «ПСЖ»

Евро-футбол.ру04:27

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Чемпионат04:39

Сарабия перешел из «Севильи» в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:08
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