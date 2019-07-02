Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере СарабииЧемпионат 04:39
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщается в официальном «твиттере» парижского клуба. С чемпионом Франции 25-летний хавбек подписал контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера составила € 18 млн.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:28, Вашингтон
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Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
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Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
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Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
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Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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В Коми усовершенствуют программу диспансеризации в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.
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Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
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ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
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В Петербурге автоледи прокатила на капоте молодого человека
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Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
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