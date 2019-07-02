Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии из «Севильи»Sport24.ru 04:07
Полузащитник Пабло Сарабия, права на которого принадлежали «Севилье», продолжит карьеру во Франции.
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Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Экономика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом страны Владимиром Зеленским, назвал последнего невеждой.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Кино
Названы кандидаты на роль Элвиса Пресли
Обновлено в 04:14
Кино
Netflix опубликовал первый постер и промо сериала «Ведьмак»
На постерах представлены главные герои сериала Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра в роли чародейки Йеннифэр и Фрея Аллан в роли юной княжны Цири Развлекательная компания Netflix опубликовала в Twitter несколько кадров с изображением главных героев сериала "Ведьмак", снятого по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14
Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах.
Обновлено в 03:03
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Чебоксарах полуторагодовалая девочка упала в канализационный колодец
Девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев провалилась в канализационный колодец у подъезда своего дома.
Обновлено в 04:21
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Зеленский просит Раду рассмотреть представление об увольнении Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский просит Верховную раду рассмотреть представление об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Употребление рыбы может вызвать инсульт
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Спорт
Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой
Обновлено в 00:34
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Здоровье
Посещение психиатра перед свадьбой хотят сделать обязательным
Минздраву предлагают внедрить обязательное тестирование будущих супругов на предмет наличия склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам, которые потенциально могут оказать разрушительное влияние на их будущую совместную жизнь в качестве супругов.
Обновлено в 01:29
Кино
Ванесса Кирби может стать Женщиной-кошкой
Согласно источникам, Ванесса Кирби стала одной из кандидаток на роль Селины Кайл/Женщины-кошки в новой версии «Бэтмена».
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Калининграде задержали врача по обвинению в убийстве младенца
Реаниматолог получила обвинения в убийстве и, по версии следствия, сделала это по указанию своего начальника, исполняющей обязанности главврача Елены Белой.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Вновь повысились цены на бензин в Волгограде
Стоимость марки бензина АИ-98 и дизельного топлива поднялась меньше всего – на 0,1% до сумм в 51,03 рубля и 45,22 рубля за литр, -уточнили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в Волгоградстат.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено вчера в 17:00