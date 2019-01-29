Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Паредеса из «Зенита»РБК 04:49

Ранее стало известно, что «Зенит» получит от «ПСЖ» за трансфер Паредеса €40 млн, а также €5 млн в виде бонусов. Этот переход стал вторым по стоимости в истории российского футбола. Дороже стоил только нападающий «Зенита» Халк, который перешел в китайский «Шанхай СИПГ» за €55,8 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Отличная и амбициозная команда». Паредес - о причинах перехода в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс09:08

Паредес: очень горд, что присоединился к «ПСЖ»

Чемпионат04:35

Леандро Паредес: «Я разделяю амбиции „ПСЖ“ и отдам всего себя, чтобы оправдать ожидания»

Sports.ru04:17

Леандро Паредес: Благодарю президента и тренера «ПСЖ» за доверие, которое они проявляют ко мне

Советский спорт04:17

Дороже из РПЛ продавали только Халка. Лучшие моменты игры Паредеса за «Зенит»

Матч ТВ04:44

Леандро Паредес: «Я благодарю президента и главного тренера „ПСЖ“ за оказанное доверие»

Sportbox.RU04:24

Паредес: «Уже знаю историю „ПСЖ“ и готов играть»

Sport24.ru06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

«Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей», — сказал собеседник «Интерфакса».
Обновлено в 07:15
Происшествия

У предполагаемого похитителя картины Куинджи были сообщники

Обновлено в 08:29
Гаджеты

В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Авто

Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности

Уточняется, что в машинах заменят водительские подушки безопасности.
Обновлено в 08:01
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

Обновлено в 07:04
Политика

Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией.
Обновлено в 07:39
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Интернет

В работе Gmail произошел массовый сбой

Пользователи электронной почты Gmail во вторник, 29 января, сообщают о сбоях в работе сервиса.
Обновлено в 07:06
Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Музыка

В Сеть попал список победителей премии «Грэмми»

Обновлено в 08:39
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено вчера в 08:34
Экономика

В Центробанке назвал условия предоставления каникул по ипотеке

Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год.
Обновлено в 09:00
Спорт

Шахматист Владимир Крамник завершил карьеру

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил, что решил завершить карьеру.
Обновлено в 07:40
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте

Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт

Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин

Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Госдепартамент предоставил Гуайдо доступ к активам Венесуэлы в США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков.
Обновлено в 09:12
Происшествия

На похищенной картине Куинджи нашли повреждения

Обновлено в 07:48
ЖКХ

В Москве в 2019 году благоустроят 50 улиц и площадей

Обновлено в 08:15
Общество

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Экономика

Названы самые популярные у россиян лекарства

Всего в 2018 году в российских аптеках было продано 5,3 миллиарда упаковок лекарств на 991,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном

Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:10
Космос

В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире

Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Волгоградской области под тяжестью снега обрушилась крыша дома

В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.
Обновлено в 01:45
Общество

Минкультуры предлагает проверять востребованность артистов

Работодателям предложено сформировать специальную комиссию, которая проверит, насколько часто задействован артист в разных проектах.
Обновлено в 08:02
Политика

Суд в Москве заочно арестовал напавшего на посольство России в Киеве

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского националиста Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 07:06
ещё по теме
Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное