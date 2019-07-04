Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Андера ЭррерыSports.ru 12:40

Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». 29-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 2024 года.
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«ПСЖ» подписал контракт с Эррерой

РИА Новости13:03

Эррера покинул «МЮ» из-за нежелания клуба платить ему по £ 350 тыс. в неделю

Чемпионат17:41

Андер Эррера подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru13:09

Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ»

Советский спорт13:50

«ПСЖ» объявил о трансфере Андера Эрреры

Sports.ru12:40

Эррера подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ13:07

«ПСЖ» объявил о переходе Эрреры

Спорт-Экспресс12:47
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Обновлено в 18:46
Происшествия

В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
Обновлено в 20:56
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Общество

СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики

По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

В микроблоге 64-летняя знаменитость рассказала, что ее дочь устроилась на работу в отель Hilton Garden Inn Krasnoselskaya.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море

Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
Обновлено в 20:43
Технологии

Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла

В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

ВСУ применили зажигательные боеприпасы по Горловке, разрушены два жилых дома

Глава ДНР констатировал усиление обстрелов в Донбассе при Зеленском В результате применения зажигательных боеприпасов загорелись два жилых дома.
Обновлено в 08:14
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Космос

Учёными из США составлена детальная карта Луны

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Авто

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено в 18:29
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян

Обновлено в 15:18
Интернет

Facebook, WhatsApp и Instagram перестали работать по всему миру

В рамках текущего сбоя характерны следующие проблемы: для всех сервисов — недоступность фотографий и невозможность загрузить новые, для Facebook — долгая загрузка ленты новостей, в мессенджере WhatsApp уверенно работает только обмен текстовыми сообщениями, любые файлы мультимедиа, включая голосовые записи, могут не передаваться и не загружаться.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу

Обновлено в 17:58
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Наука

В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест

Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено в 02:00
Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Здоровье

В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез

В японском ресторане в центре Калининграда, где 13 посетителей заразились кишечной инфекцией, су-шеф и повар были носителями сальмонеллеза.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Политика

В Словакии подготовили резолюцию об отмене санкций против России

В Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России и о нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 20:40
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