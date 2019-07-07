Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Аякса»Sportbox.RU 07:38
«ПСЖ» объявил о подписании голландского защитника Митчела Баккера, ранее выступавшего за молодежную команду «Аякса». Сообщается, что соглашение с 19-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре
Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Единоборства
В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Происшествия
Задержанных в Мексике краснодарцев депортировали из страны
Десятерых россиян, задержанных ранее в аэропорту Канкуна в Мексике вечером 6 июля депортировали из страны.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Ученые, которые обнаружили необычную находку, предполагают, что древние люди намеренно изменяли фактуру своего черепа.
Обновлено 05 июля в 18:44
Политика
Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Футбол
Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.
Обновлено в 08:31
Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Петербурге проверили магазин, где продавали пирожки с опарышами
В магазин, где продавались пирожки - на ул. Руставели, д. 13 лит. Б. - тут же пришли с проверкой. Специалисты нашли ряд нарушений.
Обновлено в 09:24