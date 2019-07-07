Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Аякса»Sportbox.RU 07:38

«ПСЖ» объявил о подписании голландского защитника Митчела Баккера, ранее выступавшего за молодежную команду «Аякса». Сообщается, что соглашение с 19-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»

Советский спорт07:23

«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего защитника «Аякса»

Чемпионат07:21

«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Аякса»

Матч ТВ07:38

«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

Спорт-Экспресс07:26

«ПСЖ» объявил о переходе бывшего защитника «Аякса» Баккера

Sport24.ru07:15

ПСЖ подписал 19-летнего защитника «Аякса»

Soccer.ru07:19

«ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего защитника «Аякса» Баккера

Sports.ru07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено в 09:16
Происшествия

В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Происшествия

Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Единоборства

В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Зеленский заявил о стремлении создать сильные ВМС Украины

Обновлено в 05:37
Происшествия

Задержанных в Мексике краснодарцев депортировали из страны

Десятерых россиян, задержанных ранее в аэропорту Канкуна в Мексике вечером 6 июля депортировали из страны.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Обновлено в 06:55
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Ученые, которые обнаружили необычную находку, предполагают, что древние люди намеренно изменяли фактуру своего черепа.
Обновлено 05 июля в 18:44
Политика

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Футбол

Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.
Обновлено в 08:31
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

В Петербурге проверили магазин, где продавали пирожки с опарышами

В магазин, где продавались пирожки - на ул. Руставели, д. 13 лит. Б. - тут же пришли с проверкой. Специалисты нашли ряд нарушений.
Обновлено в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное