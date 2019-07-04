Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Андера ЭррерыSports.ru 12:40

Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». 29-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 2024 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Goal.com: Эррера остался бы в «МЮ», если бы его оклад увеличился до 350 тысяч фунтов в неделю

Sports.ru22:33

Эррера покинул «МЮ» из-за нежелания клуба платить ему по £ 350 тыс. в неделю

Чемпионат17:41

Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ»

Советский спорт13:50

Андер Эррера: «Запомнил фанатов „ПСЖ“ по матчу против парижан на „Олд Траффорд“»

Спорт-Экспресс22:16

Андер Эррера подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru13:09

«ПСЖ» подписал контракт с Эррерой

РИА Новости13:03

Эррера подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика

В России изменится тариф на вывоз мусора

В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Общество

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Обновлено в 18:19
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Футбол

«Зенит» представил игровую форму на сезон

Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено в 07:27
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Смерть жены и алкоголизм сына: как Иван Краско терял тех, кого любил

Обновлено в 13:30
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Обновлено в 20:00
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Общество

Уровень воды в Иркуте к утру не достиг критической отметки

Обновлено в 21:59
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Авто

Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения

Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Обновлено в 09:18
Происшествия

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения

Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено в 20:50
Общество

Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области

Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено в 17:01
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство в Тольятти и Ижевске 5 июля

Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства в Тольятти и Ижевске 5 июля после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих.
Обновлено в 15:26
Политика

Польша ищет свидетелей Волынской резни

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.
Обновлено в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное