Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере Андера ЭррерыSports.ru 12:40
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». 29-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 2024 года.
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Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
В России изменится тариф на вывоз мусора
В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
Обновлено в 18:19
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Футбол
«Зенит» представил игровую форму на сезон
Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено в 07:27
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Обновлено в 12:41
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Общество
Уровень воды в Иркуте к утру не достиг критической отметки
Обновлено в 21:59
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Авто
Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения
Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено в 20:50
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу
Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено в 17:01
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство в Тольятти и Ижевске 5 июля
Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства в Тольятти и Ижевске 5 июля после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих.
Обновлено в 15:26
Политика
Польша ищет свидетелей Волынской резни
"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.
Обновлено в 12:56