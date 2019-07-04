Футбол
«ПСЖ» объявил о подписании ЭррерыЕвро-футбол.ру 13:09
Полузащитник Андер Эррера стал футболистом "ПСЖ". Как сообщает официальный сайт парижского клуба, 29-летний Эррера подписал контракт сроком до 2024 года. Андер Эррера перешёл в "ПСЖ" на правах свободного агента после окончания трудового соглашения с "Манчестер Юнайтед".
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