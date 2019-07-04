Футбол

«ПСЖ» объявил о подписании ЭррерыЕвро-футбол.ру 13:09

Полузащитник Андер Эррера стал футболистом "ПСЖ". Как сообщает официальный сайт парижского клуба, 29-летний Эррера подписал контракт сроком до 2024 года. Андер Эррера перешёл в "ПСЖ" на правах свободного агента после окончания трудового соглашения с "Манчестер Юнайтед".
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«ПСЖ» подписал контракт с Эррерой

РИА Новости13:03

Андер Эррера подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru13:09

«ПСЖ» подписал контракт с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru13:43

Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ»

Советский спорт13:50

«ПСЖ» объявил о трансфере Андера Эрреры

Sports.ru12:40

Эррера подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ13:07

«ПСЖ» объявил о переходе Эрреры

Спорт-Экспресс12:47
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Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
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Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 05:21
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы

В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Кононов объявил об отмене выборов капитана «Спартака»

Ранее Кононов сообщил, что новый капитан команды будет назначен путём проведения выборов среди игроков по окончании первого тренировочного сбора.
Обновлено в 15:20
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Экономика

Tele2 перестает оказывать услуги в Абхазии

С 15 июля абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи при нахождении на территории Абхазии, следует из сообщения на сайте оператора.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Авто

Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera

Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Культура

Журналист узнал, как выглядит Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского

Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Общество

Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей

Обновлено в 12:31
Технологии

Правительство рассмотрит разные концепции электронных паспортов

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, правительство страны рассмотрит три концепции, предполагающие введение электронного паспорта.
Обновлено в 05:29
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Политика

Уголовное дело возбудили против бывшего главы «Автодора»

Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Интернет

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram сообщают, что не могут запустить приложения, у Facebook не работает сайт, а у мессенджера WhatsApp сбои при подключении к серверу.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Путин призвал Гуаидо «вернуться на грешную Землю»

Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции в Риме о ситуации в Венесуэле, призвал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом южноамериканской республики, «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 16:18
Здоровье

В Тюменской области увеличат автопарк скорой помощи

Станцию скорой медицинской помощи в Тюмени посетил губернатор Тюменской области Александр Моор Александр Моор посетил станцию скорой медицинской помощи областной столицы.
Обновлено в 06:14
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