Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник провел 35 матче за Эвертон во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи. По информации немецкого портала transfermarkt, французский клуб заплатил за переход хавбека 32 миллиона евро.

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