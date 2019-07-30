Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе футболиста Гуйе из «Эвертона»РИА Новости 04:31
Французский "ПСЖ" на своем официальном сайте объявил о переходе сенегальского футболиста Идрисса Гуйе из английского "Эвертона". Контракт с 29-летним полузащитником рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Гуйе в понедельник пройдет медосмотр для «ПСЖ», контракт подпишут во вторник
Sports.ru28 июля в 17:04
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