Футбол

«ПСЖ» объявил о переходе СарабииSports.ru 04:11

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб объявил о приобретении вингера. Сарабия подписал с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет.
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«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Советский спорт04:40

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии из «Севильи»

Sport24.ru04:07

Сарабия перешел из «Севильи» в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:08

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Севильи»

Матч ТВ04:29

Сарабия перешёл из «Севильи» в «ПСЖ»

Евро-футбол.ру04:27

«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии

Sports.ru04:11

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Чемпионат04:39
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Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Обновлено в 08:10
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Футбол

Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч

Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Авто

Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8

Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Хоккей

Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Общество

Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Обновлено вчера в 11:40
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Политика

Политолог предсказал реакцию США на борьбу России и Китая с долларом

США окажут сопротивление России и Китаю в их стремлении уменьшить значимость доллара в мировой финансовой системе, уверен американский политический эксперт Джек Расмус.
Обновлено в 08:04
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Политика

В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Футбол

Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»

Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
Обновлено в 09:25
Общество

ИКМО «Сампсониевское» проиграла суд Горизбиркому

Городской суд не удовлетворил административный иск ИКМО «Сампсониевское» к петербургской избирательной комиссии, которая решила продлить время приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России

Обновлено вчера в 14:36
Транспорт

В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Америке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салоне

В Америке самолет, вылетевший из Атлантик-Сити в Тампу, экстренно вернулся обратно. Причина не поломка или другая неисправность.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Обновлено в 06:28
Интернет

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Бойфренд бросил резко похудевшую Анастасию Уколову

Актриса Анастасия Уколова поделилась воспоминаниями из своей юности. Они оказались не только приятными – бывали весьма болезненные эпизоды.
Обновлено в 08:46
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились

Обновлено вчера в 00:45
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Пабло Сарабия
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Севилья».
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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