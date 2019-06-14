Футбол
«ПСЖ» объявил о назначении Леонардо на пост спортивного директораЧемпионат 13:52
«ПСЖ» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб Леонардо, который вновь будет работать на посту спортивного директора. Ранее 49-летний специалист занимал эту должность с 2011 по 2013 год. В сезоне-2018/19 Леонардо работал спортивным директором в «Милане».
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