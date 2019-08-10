Футбол

«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом». Идут переговоры о трансфереSports.ru 08:26

Форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет в 1-м туре чемпионата Франции с «Нимом» 11 августа. Клуб принял решение не вызывать 27-летнего бразильца на игру из-за неопределенности с будущим игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В «ПСЖ» сообщили, что продвинулись в переговорах о возможном уходе Неймара

Sport24.ru08:32

Леонардо: «„ПСЖ“ ведет переговоры о продаже Неймара»

Спорт-Экспресс08:25

Неймар не включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Нимом»

Чемпионат08:33

Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Нимом»

Советский спорт08:30

«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом». Идут переговоры о трансфере

Sports.ru08:26

Леонардо: «Переговоры по переходу Неймара продвинулись»

Soccer.ru09:02

Леонардо: «„ПСЖ“ ведёт переговоры по продаже Неймара»

Sport.ru09:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

Обновлено в 08:07
Происшествия

Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне

Пожар на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае продолжается, сообщил в субботу журналистам начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 01:41
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине

Обновлено в 09:28
Политика

Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным

Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Технологии

Хакер превратил Tesla в систему шпионского видеонаблюдения

Специалист по кибербезопасности и хакер рассказал, как можно превратить электрокар Tesla в инструмент для слежки.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке

В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Наука

Ученые вывели свод правил для достижения долголетия

Обновлено вчера в 23:39
Политика

Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
Политика

На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины

На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Общество

Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни

Обновлено в 08:25
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Происшествия

В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт

Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Обновлено в 09:55
Космос

Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Учителя биологии задержали за изнасилование ученицы в Петербурге

Девушка обратилась в полицию спустя 8 лет с момента преступления. Учитель химии и биологии задержан по подозрению в развращении ученицы.
Обновлено в 06:02
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Авто

В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»

Первый концепт полноприводного автомобиля «Тарзан» был разработан в Тольятти в 1996 году.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех

Обновлено в 07:26
Авто

Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке

Лидером российского рынка стал самый недорогой отечественный автомобиль LADA Granta.
Обновлено в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное