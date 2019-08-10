Футбол
«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом». Идут переговоры о трансфереSports.ru 08:26
Форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет в 1-м туре чемпионата Франции с «Нимом» 11 августа. Клуб принял решение не вызывать 27-летнего бразильца на игру из-за неопределенности с будущим игрока.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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