Футбол

Гол Неймара помог «ПСЖ» сыграть вничью с «Ниццей»ProstoProSport 12:55

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей». Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:1. У гостей на 46-й минуте отличился Игнатиус Кнеп. У хозяев на 60-й минуте с пенальти отличился Неймар.
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