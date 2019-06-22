Футбол
«ПСЖ» не собирается отпускать Неймара в «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 11:35
Парижский клуб проигнорирует желание нападающего сборной Бразилии Неймара вернуться в «Барселону». Как сообщает французская футбольная программа Téléfoot, руководство «ПСЖ» решило пойти на принцип и не вступать в переговоры с «Барселоной» по Неймару.
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Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).
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