Футбол
ПСЖ отклонил предложение «Реала» по НеймаруLiveSport.ru 07:10
ПСЖ отклонил предложение «Реала» по трансферу бразильского нападающего Неймара. Как сообщает L’Equipe, ПСЖ отказался от варианта обменять Неймара на трех игроков, а также доплату от «Реала» в виде 100 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Происшествия
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Киберспорт
OG обыграла Evil Geniuses на The International 2019 по Dota 2
OG победила Evil Geniuses (2:1) в полуфинале The International 2019 по Dota 2. Проигравшая команда упала в нижнюю сетку.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
В Нижегородской области удачно закончились поиски 5-летней девочки, которая ушла в лес и заблудилась. Малышка плутала больше трёх дней.
Обновлено в 00:50
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы
БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Политика
Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Экономика
Американской экономике не нужны более низкие ставки - глава ФРБ Канзас-Сити
Сегодня в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум, который организует как раз ФРБ Канзас-Сити.
Обновлено в 09:27
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Авто
Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Театры
Диденко рассказал о постановке «Нормы» по роману Сорокина
Режиссер Максим Диденко рассказал о планах поставить спектакль «Норма» по одноименному роману писателя Владимира Сорокина.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата
В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.
Обновлено в 05:55
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров
Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.
Обновлено в 10:24
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48
Политика
Трамп встретится на G7 с лидерами всех стран «Большой семерки»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с лидерами стран "Большой семерки" на полях саммита, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации американского лидера.
Обновлено в 14:51
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Британии снимут сериал о Путине
Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей
По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Кузбассе подожгли дом активиста, расследовавшего коррупцию
В городе Калтан Кемеровской области неизвестные попытались поджечь дом юриста и активиста Дмитрия Миропольцева.
Обновлено в 13:26