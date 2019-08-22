Футбол

ПСЖ отклонил предложение «Реала» по НеймаруLiveSport.ru 07:10

ПСЖ отклонил предложение «Реала» по трансферу бразильского нападающего Неймара. Как сообщает L’Equipe, ПСЖ отказался от варианта обменять Неймара на трех игроков, а также доплату от «Реала» в виде 100 миллионов евро.
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«ПСЖ» готов продать Неймара «Реалу», «Барселоне» – нет

Sports.ru15:03

СМИ: Делегация «Реала» прибыла в Париж на переговоры по Неймару

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«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Кейлора Наваса, Хамеса Родригеса и Бэйла

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Представители «Реала» находятся в Париже на переговорах по трансферу Неймара

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«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

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«ПСЖ» не стал менять Неймара на трех игроков «Реала» и 100 миллионов евро

ProstoProSport07:41
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

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В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
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OG обыграла Evil Geniuses на The International 2019 по Dota 2

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В Нижегородской области удачно закончились поиски 5-летней девочки, которая ушла в лес и заблудилась. Малышка плутала больше трёх дней.
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«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы

БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
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Политика

Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

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Сегодня в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум, который организует как раз ФРБ Канзас-Сити.
Обновлено в 09:27
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Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
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Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
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Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
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Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
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Режиссер Максим Диденко рассказал о планах поставить спектакль «Норма» по одноименному роману писателя Владимира Сорокина.
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В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата

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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
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Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров

Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.
Обновлено в 10:24
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

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Обновлено в 03:48
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Трамп встретится на G7 с лидерами всех стран «Большой семерки»

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Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
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В Кузбассе подожгли дом активиста, расследовавшего коррупцию

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