Футбол

«ПСЖ» не получил ни одного предложения по трансферу НеймараЧемпионат 05:27

«Пари Сен-Жермен» не получил ни одного предложения по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает RMC Sport. Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявлял, что клуб продвинулся в переговорах о будущем Неймара, однако не стал уточнять, какие именно переговоры имел в виду.
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«ПСЖ» пока не получил ни одного предложения по Неймару

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