Футбол
«ПСЖ» не получил ни одного предложения по трансферу НеймараЧемпионат 05:27
«Пари Сен-Жермен» не получил ни одного предложения по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает RMC Sport. Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявлял, что клуб продвинулся в переговорах о будущем Неймара, однако не стал уточнять, какие именно переговоры имел в виду.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Обновлено в 05:53
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Обновлено 09 августа в 04:58
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе
На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:34
Политика
СМИ узнали о гневе Елизаветы II в адрес британских политиков
Королева Великобритании Елизавета II разочарована политиками Соединенного королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях Brexit.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony OS
Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено 09 августа в 04:45
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.
Обновлено в 02:11
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество
Названы 11 преимуществ жизни с кошками
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Обстрелы на Донбассе: Пушилин пообещал симметричный ответ Киеву
Обновлено вчера в 04:16