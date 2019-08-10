Футбол
«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по НеймаруЕвро-футбол.ру 05:19
Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:43, Вашингтон
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Политика
Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.
Обновлено в 12:58
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
Рибери отказался от перехода в «Локомотив»
Экс-игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери отказался от перехода в московский "Локомотив", сообщает Sky Sport.
Обновлено в 11:34
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Украинские боевики бросили гнить в поле подорвавшихся на мине сослуживцев
Обновлено в 08:51
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
Обновлено в 12:57
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель
Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
Происшествия
«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, не дождавшись заключения врачей.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Футбол
Гризманн забил дебютный гол за «Барселону»
В контрольном матче предсезонного турне «Барселона» одержала крупную победу над «Наполи», голами отличились оформивший дубль Луис Суарес, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма
Украинские силовики провели обыск на танкере «Mriya», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.
Обновлено вчера в 23:34