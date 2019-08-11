Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.

«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по Неймару

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