Футбол
«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по НеймаруЕвро-футбол.ру 05:19
Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Футбол
ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн
По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.
Обновлено в 09:43
Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Общество
Аспирант из ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google
Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.
Обновлено в 05:52
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Кино
Брэд Питт поделился, в каком фильме из прошлого хотел бы сняться
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной рассмешила отца, объяснив, что такое любовь
Курбан громко рассмеялся, но потом объяснил девочке, что конкретно он имел в виду.
Обновлено в 10:03
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Политика
Автор Telegram-канала «Товарищ майор» отрицает причастность к утечке данных оппозиционеров
Через несколько часов пост удалили, но СМИ организовали расследование с целью найти автора Telegram-канала.
Обновлено в 09:51
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 19 человек
В Китае из-за супертайфуна "Лекима" погибли 19 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил
Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11
Музыка
Завтра в Тамбове прозвучат «Песни над Цной»
Обновлено 09 августа в 11:55
Происшествия
Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине
Крещение годовалого ребенка в Гатчине Ленинградской области вызвало общественный резонанс.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15