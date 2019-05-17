Футбол

«ПСЖ» не планирует приобретать ГризманнаЕвро-футбол.ру вчера в 11:57

"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca. Согласно данным источника, 28-летний футболист не входит в сферу интересов парижан.
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Что нужно ПСЖ для победы в Лиге чемпионов

Soccer.ruвчера в 13:17

«ПСЖ» не намерен подписывать Гризманна

Матч ТВ05:04

«ПСЖ» передумал бороться за Гризманна

Sport24.ruвчера в 22:18

Тухель: «Для „ПСЖ“ невозможно подписать Гризманна»

Евро-футбол.ру11:42

СМИ: Гризманн не перейдет в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 12:24

«ПСЖ» не будет претендовать на Гризманна

Чемпионатвчера в 11:48

«Пари Сен-Жермен» отказался от притязаний на чемпиона мира

Sport.ruвчера в 12:44
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Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:34
Политика

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде

Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США

Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Наука

Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»

Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В московском парке спасли ребенка, который провалился в люк

В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, который провалился в люк.
Обновлено в 11:31
Политика

Глава администрации Порошенко подал в отставку

Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Футбол

У Кирилла Комбарова родился четвертый сын

В семье капитана тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова пополнение: у 32-летнего футболиста родился четвертый ребенок, и это снова мальчик.
Обновлено в 09:51
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Обновлено в 11:28
Общество

В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар

Обновлено в 10:50
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Музыка

Видеоклип Лазарева попал в топ-5 по просмотрам на канале Евровидения

Видеоклип на композицию Scream певца Сергея Лазарева, представляющего Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», вошёл в пятёрку самых просматриваемых на официальном YouTube-канале конкурса.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Бородина призналась в психическом расстройстве

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье

В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр

В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр. Об этом информирует телеканал «Город».
Обновлено в 06:40
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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