Футбол
«ПСЖ» не планирует отдавать Неймара в аренду «Барселоне»Sportbox.RU 09:28
Французский «ПСЖ» намерен отказаться от предложения испанской «Барселоны» об аренде бразильского нападающего Неймара. Отмечается, что каталонский клуб намерен обратиться к парижанам с официальным предложением во вторник или среду, однако «ПСЖ» откажется его принимать.
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