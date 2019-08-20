Французский «ПСЖ» намерен отказаться от предложения испанской «Барселоны» об аренде бразильского нападающего Неймара. Отмечается, что каталонский клуб намерен обратиться к парижанам с официальным предложением во вторник или среду, однако «ПСЖ» откажется его принимать.

«ПСЖ» не планирует отдавать Неймара в аренду «Барселоне»

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