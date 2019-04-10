Футбол

«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с БуффономГазета.Ru вчера в 12:29

Отмечается, что руководство "ПСЖ" нацелено на приобретение нового голкипера. Ранее сообщалось, что парижский клуб решил продлить контракт с 41-летним вратарем на три года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» не будет предлагать Буффону новый контракт

Советский спортвчера в 10:58

СМИ: «ПСЖ» не собирается продлевать контракт с Буффоном

Спорт-Экспрессвчера в 15:11

«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Буффоном

Газета.Ruвчера в 12:29

«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Буффоном

Чемпионатвчера в 11:30

Источник: «ПСЖ» хочет расстаться с Буффоном и пригласить на его место де Хеа

ProstoProSportвчера в 11:04

ПСЖ недоволен Буффоном и не станет продлевать с ним контракт

Soccer.ruвчера в 16:01

«ПСЖ» не планирует предлагать Буффону новый контракт

Sport24.ruвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей

Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака»

Генеральный директор хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов анонсировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 14:36
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Наука

Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника

Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Общество

Бывший узник Освенцима: всегда помню, чей солдат дал мне свободу

Бывший узник рассказал РИА Новости, что до конца жизни будет помнить, кто дал ему свободу.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем

Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Мама ребенка с плохой речью пожаловалась на окулиста в Тюмени

Обновлено в 00:29
Политика

Египет отказал США в создании «арабского НАТО»

Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабское НАТО»).
Обновлено в 00:52
Спорт

Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании

Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Университет в Казани стал самым дорогим по стоимости обучения в России

Самым дорогим по стоимости обучения из высших учебных заведений в России стал университет Иннополис в Татарстане, где обучение по одному из направлений достигает 1,2 млн рублей в год; самым доступным - Российский исламский институт, который также находится в Казани, свидетельствуют данные онлайн-навигатора "Вузы России", представленные проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 02:38
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире

Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты

Представлены накопители Intel Optane Memory H10 с флеш-памятью QLC 3D NAND

Компания Intel представила накопители Optane Memory H10, в которых высокое быстродействие памяти Intel Optane совмещено с большим объемом флеш-памяти QLC 3D NAND.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов

В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное