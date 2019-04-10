Футбол
«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с БуффономГазета.Ru вчера в 12:29
Отмечается, что руководство "ПСЖ" нацелено на приобретение нового голкипера. Ранее сообщалось, что парижский клуб решил продлить контракт с 41-летним вратарем на три года.
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Источник: «ПСЖ» хочет расстаться с Буффоном и пригласить на его место де Хеа
ProstoProSportвчера в 11:04
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака»
Генеральный директор хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов анонсировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 14:36
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Наука
Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника
Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Subaru анонсировал новый Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество
Бывший узник Освенцима: всегда помню, чей солдат дал мне свободу
Бывший узник рассказал РИА Новости, что до конца жизни будет помнить, кто дал ему свободу.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем
Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
Политика
Египет отказал США в создании «арабского НАТО»
Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабское НАТО»).
Обновлено в 00:52
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Университет в Казани стал самым дорогим по стоимости обучения в России
Самым дорогим по стоимости обучения из высших учебных заведений в России стал университет Иннополис в Татарстане, где обучение по одному из направлений достигает 1,2 млн рублей в год; самым доступным - Российский исламский институт, который также находится в Казани, свидетельствуют данные онлайн-навигатора "Вузы России", представленные проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 02:38
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире
Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты
Представлены накопители Intel Optane Memory H10 с флеш-памятью QLC 3D NAND
Компания Intel представила накопители Optane Memory H10, в которых высокое быстродействие памяти Intel Optane совмещено с большим объемом флеш-памяти QLC 3D NAND.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов
В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13