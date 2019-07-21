Спортивный директор французского клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо заявил, что в клуб не поступали предложения по трансферу Неймара. Таким образом, функционер опроверг информацию о том, что «Барселона» пытается вернуть бразильца. Слова Леонардо приводит портал Get French Football News.

«ПСЖ» не имеет предложений по Неймару

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