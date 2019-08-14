Французский «ПСЖ» готов рассмотреть трансфер нападающего Неймара в «Барселону», если каталонский клуб заплатит за форварда 100 миллионов евро и отдаст двух футболистов. Отмечается, что парижане хотят получить Филипе Коутиньо, Усмана Дембеле или Нелсона Семеду.

«ПСЖ» назвал условия для трансфера Неймара в «Барселону»

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