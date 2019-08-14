Футбол
«ПСЖ» назвал условия для трансфера Неймара в «Барселону»Матч ТВ 12:00
Французский «ПСЖ» готов рассмотреть трансфер нападающего Неймара в «Барселону», если каталонский клуб заплатит за форварда 100 миллионов евро и отдаст двух футболистов. Отмечается, что парижане хотят получить Филипе Коутиньо, Усмана Дембеле или Нелсона Семеду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Здоровье
Работа в офисе приведет вас в «могилу»
Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.
Обновлено в 17:00
Экономика
Владимирцы доверяют вкладам в рублях
Объем банковских вкладов владимирцев растет. На 1 июля 2019 года жители 33 региона накопили 203,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Общество
Июль 2019 года стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений
Прошедший июль оказался самым теплым месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Рианна познакомила маму с бойфрендом-миллиардером, пишут СМИ
Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Космос
Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180
Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).
Обновлено в 12:21
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 11:14
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020»
Как выяснилось, УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020», причем ее созданием УАЗ занимается совместно с НАМИ.
Обновлено в 15:30
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании записей пользователей
Компания Microsoft призналась, что ее сотрудники имеют доступ к записям пользователей из-за голосового помощника.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:39
Баскетбол
Американская футболистка: нам должны платить столько же, сколько и мужчинам
Игрок женской сборной США Меган Рапино высказалась относительно равной оплаты в мужском и женском футболе.
Обновлено в 17:25
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Здоровье
Врачи назвали абсолютно несовместимые друг с другом лекарства
Врачи напоминают, что некоторые лекарства несовместимы друг с другом.
Обновлено в 07:30
Транспорт
Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России
Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей.
Обновлено в 16:23
Авто
В России стартовали продажи новой версии пикапа Toyota Hilux
Российские дилеры Toyota начали продажи новой топовой версии пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 11:10
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06