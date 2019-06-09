ПСЖ назвал сроки восстановления НеймараRT на русском вчера в 17:27

Медицинский персонал французского клуба ПСЖ заявил, что бразильский нападающий Неймар обойдётся без хирургического вмешательства.

Наука Ученые назвали напиток, полезный для сердца Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Политика Президент Албании отменил выборы Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Общество Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Музыка Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Спорт Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.

Армия и оружие WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".

Политика Назарбаев проголосовал на выборах президента в Казахстане Внеочередные выборы главы республики проходят в Казахстане в воскресенье Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы республики, сообщает РИА Новости.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Футбол Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020 Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В Екатеринбурге вандалы изрисовали памятник Ельцину В Екатеринбурге 8 июня неизвестные изрисовали памятник Борису Ельцину.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.