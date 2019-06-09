Футбол

ПСЖ назвал сроки восстановления НеймараRT на русском вчера в 17:27

Медицинский персонал французского клуба ПСЖ заявил, что бразильский нападающий Неймар обойдётся без хирургического вмешательства.
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«ПСЖ» объявил, что Неймар выбыл на четыре недели

Матч ТВвчера в 16:50

«ПСЖ»: «Неймару не потребуется операция. Игрок вернется на поле через 4 недели»

Sport24.ruвчера в 16:49

Стали известны сроки восстановления Неймара после травмы голеностопа

Sport.ruвчера в 17:13

Стали известны сроки восстановления Неймара после травмы голеностопа

Чемпионатвчера в 16:24

Восстановление Неймара займет четыре недели

Спорт-Экспрессвчера в 16:07

Неймар пропустит четыре недели

Советский спортвчера в 16:40

Неймару не понадобится операция. Игрок пропустит 4 недели

Sports.ruвчера в 16:15
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Президент Албании отменил выборы

Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено вчера в 23:37
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Музыка

Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».
Обновлено вчера в 13:03
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

В Южной Осетии стартовали выборы в парламент

Обновлено в 01:37
Футбол

Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

Обновлено вчера в 11:15
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Спорт

Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США

Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
Обновлено в 02:08
Политика

Назарбаев проголосовал на выборах президента в Казахстане

Внеочередные выборы главы республики проходят в Казахстане в воскресенье Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:19
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Футбол

Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Екатеринбурге вандалы изрисовали памятник Ельцину

В Екатеринбурге 8 июня неизвестные изрисовали памятник Борису Ельцину.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Труп женщины достали из Енисея у Речного вокзала Красноярска

Обновлено в 00:15
Авто

Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

Обновлено в 01:00
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено 07 июня в 03:44
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено вчера в 13:38
Политика

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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