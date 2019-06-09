Футбол
ПСЖ назвал сроки восстановления НеймараRT на русском вчера в 17:27
Медицинский персонал французского клуба ПСЖ заявил, что бразильский нападающий Неймар обойдётся без хирургического вмешательства.
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«ПСЖ»: «Неймару не потребуется операция. Игрок вернется на поле через 4 недели»
Sport24.ruвчера в 16:49
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
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Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
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Умер младший брат Хиллари Клинтон
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