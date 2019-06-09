Футбол
ПСЖ назвал сроки восстановления НеймараRT на русском вчера в 17:27
Медицинский персонал французского клуба ПСЖ заявил, что бразильский нападающий Неймар обойдётся без хирургического вмешательства.
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«ПСЖ»: «Неймару не потребуется операция. Игрок вернется на поле через 4 недели»
Sport24.ruвчера в 16:49
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики»
Дочь известного актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта, пишет TMZ.
Обновлено в 02:31
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Стюарды аннулировали время Леклера
В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Игры
Bless Online – Разработчики объявили о закрытии серверов
Обновлено вчера в 05:00
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Израиле произошел пожар на иностранном судне
Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.
Обновлено в 03:27
Авто
В Британии определили лучшие авто с 1,0-литровым мотором
Безоговорочным лидером рейтинга стал Volkswagen Golf, под капотом которого стоит турбированный мотор TSI 110 с рабочим объемом 1,0 литр.
Обновлено в 01:33
Энергетика
В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо
Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.
Обновлено в 02:45
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество
Аномальная жара пришла в Россию. Объявлено штормовое предупреждение
Синоптики выступили с заявлением о штормовом предупреждении из-за жары по всей России. Климатическая норма превышена на 7-8 градусов.
Обновлено в 02:13
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 14:59
Армия и оружие
В Севастополе наградили победителей конкурса «Авиадартс-2019»
Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС состоялось сегодня в Севастополе в рамках закрытия конкурса "Авиадартс-2019".
Обновлено вчера в 07:27
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Радио Ватикана начало вещать на латыни
Радио Ватикана запустило в субботу, 8 июня, регулярную новостную программу на латинском языке, сообщает в Reuters.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
В чемпионате Украины выступит клуб из села с населением 1600 человек
Населенный пункт Ковалевка с 1600 жителями станет самым маленьким по численности населения в истории чемпионата Украины.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 03:57
Армия и оружие
NI рассказал о российских «убийцах» кораблей США в Крыму
Майкл Пек считает, что Советский Союз создал в Крыму «мощную и тщательно продуманную систему береговой обороны», основу которой составляли комплексы «Утес» (всего было построено два), классифицированные как ракетные дивизионы.
Обновлено вчера в 06:39