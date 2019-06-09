Футбол
ПСЖ назвал сроки восстановления НеймараRT на русском вчера в 17:27
Медицинский персонал французского клуба ПСЖ заявил, что бразильский нападающий Неймар обойдётся без хирургического вмешательства.
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«ПСЖ»: «Неймару не потребуется операция. Игрок вернется на поле через 4 недели»
Sport24.ruвчера в 16:49
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Москаль покинул партию Порошенко
Заявление у Москаля принял глава секретариата Закарпатской организации БПП Николай Сленько.
Обновлено в 04:36
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
В ТОПе числится пять внедорожников и ожидаемо на первом месте располагается Mercedes G-Class.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
«Ни грамма жира»: поклонники взволнованы состоянием Дарьи Мельниковой
На новых фото звезда «Папиных дочек» выглядит худой и изможденной. Поклонники обеспокоены состоянием Дарьи Мельниковой.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
NI рассказал о российских «убийцах» кораблей США в Крыму
Майкл Пек считает, что Советский Союз создал в Крыму «мощную и тщательно продуманную систему береговой обороны», основу которой составляли комплексы «Утес» (всего было построено два), классифицированные как ракетные дивизионы.
Обновлено вчера в 06:39
Гаджеты
IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем
Чтобы держать пользователя в курсе, iOS 13 выводит всплывающие уведомления, когда приложение фиксирует местоположение в фоновом режиме.
Обновлено в 03:43
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 03:23
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Политика
Молдавия преодолела парламентский кризис
В Молдавии удалось преодолеть парламентский кризис и создать коалицию.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики
Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
В чемпионате Украины выступит клуб из села с населением 1600 человек
Населенный пункт Ковалевка с 1600 жителями станет самым маленьким по численности населения в истории чемпионата Украины.
Обновлено в 03:05
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Обновлено в 05:20
Политика
Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка
Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено в 04:59
Космос
Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня
Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено 07 июня в 10:11
Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»
В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США
Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Общество
Профессор МГПУ: «Хромает вся система образования»
Профессор Московского государственного педагогического университета (МГПУ) Евгений Жаринов согласился с мнением проректора РАНХиГС о низком уровне подготовки учителей, сообщает 8 июня сетевое издание «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52