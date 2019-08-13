Футбол

«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер НеймараГазета.Ru 10:14

"Пари Сен-Жермен" требует у "Барселоны" за нападающего Неймара €250 млн, сообщает Marca. По информации издания, французский клуб не хочет продавать игрока в каталонский клуб из-за сложных отношений, поэтому пытается получить у "Барселоны" высокую сумму за бразильца.
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