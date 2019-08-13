Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер НеймараГазета.Ru 10:14
"Пари Сен-Жермен" требует у "Барселоны" за нападающего Неймара €250 млн, сообщает Marca. По информации издания, французский клуб не хочет продавать игрока в каталонский клуб из-за сложных отношений, поэтому пытается получить у "Барселоны" высокую сумму за бразильца.
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Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса
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В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
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Обновлено в 02:47
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
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Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
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Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
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