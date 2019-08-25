Футбол
«ПСЖ» нашел замену нападающему НеймаруМК-Спорт 06:16
Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" нашло замену нападающему Неймару в случае его перехода в другой клуб.
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