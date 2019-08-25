Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" нашло замену нападающему Неймару в случае его перехода в другой клуб.

Политика Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Футбол «Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом» В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Шоу-бизнес Елена Корикова тайно вышла замуж Актриса Елена Корикова, которая теперь ведет непубличный образ жизни, мало рассказывает поклонникам о своей жизни.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Шоу-бизнес Бывший бойфренд Виктории Бони женился В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.

Политика Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш заявил о своем намерение участвовать в пезидентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году.

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Футбол ЦСКА — Ахмат 3:0 Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском «летающем танке» Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.

Политика Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.

Политика В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.

Шоу-бизнес Собчак высмеяла Лопыреву за «интеллектуальные» вопросы Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Футбол «Ростов» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата России "Ростов" и казанский "Рубин" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции "По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.