Футбол

«ПСЖ» намерен продлить контракт с КаваниСпорт-Экспресс вчера в 18:46

В скором времени начнутся переговоры "ПСЖ" с нападающим Эдинсоном Кавани о продлении контракта, утверждает RMC. Нынешнее соглашение с 32-летним уругвайцем рассчитано еще на один год.
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«ПСЖ» продлит контракт с Кавани

Чемпионат01:17

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани

Sport24.ruвчера в 21:53

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Матч ТВвчера в 13:17

«ПСЖ» предложил Кавани продлить контракт на год

Sports.ruвчера в 17:30

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Sportbox.RUвчера в 13:17

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Кавани

Спорт-Экспрессвчера в 18:46

ПСЖ готов продлить контракт с Кавани

Soccer.ruвчера в 10:43
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Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:03
Спорт

Павел Мамаев: Обычная мужская драка перечеркнула все, что мы делали

Обновлено в 09:46
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Омбудсмен сообщила об освобождении всех подростков после акции 12 июня

Полиция отпустила домой всех подростков, которые были задержаны на несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:10
Космос

Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»

Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода по окраинам Галактики, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика

Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота

Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Технологии

Антивирус Avast заявил о прекращении работы своего VPN в России

Пользователи больше не смогут продлить подписку на Avast SecureLine VPN.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Футбол

Бакайоко мечтает продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Тимуе Бакайоко, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Милан», выразил желание продолжить однажды карьеру в «ПСЖ».
Обновлено в 08:04
Происшествия

Расследование по делу о краже картины Куинджи завершили

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Общество

Гонконгские порносайты вышли на протест

Владельцы остановили их работу и отправили посетителей на митинги в поддержку демократии Порносайты Гонконга поддержали массовые акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай.
Обновлено в 09:34
Политика

Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС

Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 08:10
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
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