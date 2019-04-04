Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести лидера «Реала»Sport.ru 05:29
"ПСЖ" заинтересован в трансфере основного защитника "Реала" Рафаэля Варана. Рафаэль Варан заявлял, что хотел бы уйти из "Реала", чтобы сменить обстановку. При этом руководство мадридского клуба, а также тренер Зинедин Зидан намерены сохранить игрока в клубе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Общество
Генпрокуратура внесла руководству Дагестана представление за нарушения
Генеральная прокуратура России внесла руководству Дагестана представление.
Обновлено в 05:41
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ
Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.
Обновлено в 06:15
Экономика
Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок
Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Компания Mulliner (придворное тюнинг-ателье Bentley) подготовило для кроссовера Bentayga V8 специальную версию Design Series.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей
35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
У Юлии Ефременковой появились проблемы с целлюлитом
Обновлено в 05:50
Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Общество
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика
Штаб Зеленского ожидает от Порошенко прохождения медэкспертизы
Глава штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Иван Баканов прокомментировал согласие действующего украинского лидера Петра Порошенко принять участие в дебатах с соперником на стадионе.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьёт мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что первым пожмет руку Александру Овечкину, если тот побьёт его рекорд.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съёмках
Актёр Алексей Панин, неоднократно снимавшийся вместе с Булдаковым, рассказал НСН, каким ему запомнился актёр на съёмочной площадке.
Обновлено вчера в 08:40
Футбол
Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:53
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Михеев начал тренировки с «Авангардом»
Следующий матч команды проведут 4 апреля в Уфе, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:12
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Энергетика
Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально
Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02