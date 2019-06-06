Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену БуффонуЧемпионат вчера в 19:47
По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан. Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
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В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
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СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
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