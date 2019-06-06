Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену БуффонуЧемпионат вчера в 19:47
По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан. Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Баскетбол
Дюрант не сыграет в четвертом матче финальной серии
30-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, восстанавливающийся от разрыва икроножной мышцы правой ноги, не сыграет в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Торонто Рэпторс», который стартует в 04:00 в субботу 8-го июня, сообщил в твиттере журналист The Athletic Энтони Слейтер.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Сообщается, что всего же военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили четыре вылета на их перехват и сопровождение.
Обновлено в 17:30
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Игры
E3 2019: сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall рассказывает о столкновении двух культур
Обновлено в 11:48
Здоровье
Да. Как сердце Аслана Мамажанова справилось со словом «нет»
Будущий мужчина как будто бы не решил еще, справится ли он с этими неприятностями, надо ли ему самому вмешиваться во всю эту суету.
Обновлено в 17:16
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Энергетика
Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики
Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 16:25
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Общество
Сыновья Трампа угостили напитками посетителей пабов Ирландии
В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.
Обновлено в 15:56
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Политика
ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58