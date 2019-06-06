«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену БуффонуЧемпионат вчера в 19:47

По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан. Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Космос Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.

Баскетбол Дюрант не сыграет в четвертом матче финальной серии 30-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, восстанавливающийся от разрыва икроножной мышцы правой ноги, не сыграет в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Торонто Рэпторс», который стартует в 04:00 в субботу 8-го июня, сообщил в твиттере журналист The Athletic Энтони Слейтер.

Армия и оружие ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков Сообщается, что всего же военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили четыре вылета на их перехват и сопровождение.

Кино Мединский оценил сериал «Чернобыль» Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.

Авто GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Экономика «Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян "Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Здоровье Да. Как сердце Аслана Мамажанова справилось со словом «нет» Будущий мужчина как будто бы не решил еще, справится ли он с этими неприятностями, надо ли ему самому вмешиваться во всю эту суету.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Энергетика Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кино Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном» Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Общество Сыновья Трампа угостили напитками посетителей пабов Ирландии В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.