Футбол

«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену БуффонуЧемпионат вчера в 19:47

По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан. Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
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«ПСЖ» настроен переманить вратаря «Реала» на замену Буффону

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ПСЖ работает над трансфером голкипера «Реала»

Soccer.ruвчера в 20:41
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Неймар рискует пропустить четыре месяца

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Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
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Экономика

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Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

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Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

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