Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену БуффонуЧемпионат вчера в 19:47
По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан. Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
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Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
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Экономика
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Обновлено в 10:33
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
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В России рекордно упали продажи автомобилей
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Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
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Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
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Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
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Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
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Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
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В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
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Мединскому понравился сериал «Чернобыль»
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.
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