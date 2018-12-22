Футбол

«ПСЖ» намерен предложить € 50 млн за полузащитника «Наполи» Аллана
Чемпионат
05:44

Отмечается, что парижане видят в Аллане замену Адриену Рабьо, который собирается покинуть «ПСЖ», и намерены предложить € 50 млн. Однако «Наполи» не планирует расставаться с игроком и, с большой вероятностью, откажется отпускать его зимой.
Чемпионат05:44

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«ПСЖ» намерен предложить € 50 млн за полузащитника «Наполи» Аллана

Чемпионат05:44

«ПСЖ» может предложить «Наполи» 50 млн евро за хавбека Аллана

Sports.ru05:14

Полузащитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ»

Матч ТВ01:17

Полузащитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ»

Sportbox.RU01:17

«ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Наполи» Аллана

Спорт-Экспресс00:49

Аллан может перейти в ПСЖ

Soccer.ru00:46

«ПСЖ» хочет купить у «Наполи» Аллана

Sport24.ru01:49
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Футбол

Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри»

«Лацио» дома нанес поражение «Кальяри» в матче 17-го тура Серии А. Голами у римлян отметились полузащитник Сергей Милинкович-Савич, защитник Франческо Ачерби и хавбек Сенад Лулич.
Обновлено в 08:23
Футбол

«Зенит» объявил об отставке главного тренера

Главный тренер баскетбольного "Зенита" Василий Карасев покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:56
Футбол

Арсенал — Бернли 2:0 (2-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Бернли" на матч 18-го тура АПЛ.
Обновлено в 06:33
Футбол

Бывший тренер ФК «Зенит» может перебраться в Саудовскую Аравию

Экс-главный наставник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» француз Андре Виллаш-Боаш получил от саудовского клуба «Аль-Наср» выгодное предложение о сотрудничестве, сообщает 22 декабря A Bola.
Обновлено в 08:02
Футбол

Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»

Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
Обновлено в 02:08
Футбол

СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»

21 декабря спортивный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского защитника Сальваторе Бокетти, заявил, что уход футболиста из «Спартака» исключен.
Обновлено в 07:17
Футбол

Суд над Роналду из-за неуплаты налогов состоится в январе

Обновлено в 08:23
Футбол

«Ливерпуль» встретит Рождество лидером чемпионата Англии

Обновлено вчера в 18:59
Футбол

Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Погибшему 18-летнему игроку «Локомотива» посвятили тату

Футболист воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку на ноге в память о погибшем брате Алексее, выступавшем за московский «Локомотив».
Обновлено в 08:23
Футбол

Ди Франческо: «Роналду может самостоятельно решить исход встречи»

Криштиану может самостоятельно решить исход встречи.
Обновлено в 01:41
Футбол

Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
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Павар согласился перейти в «Баварию»

Обновлено в 01:24
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