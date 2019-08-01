Футбол
Soccer.ruПСЖ начал переговоры по Манджукичу
ПСЖ открыл переговоры по трансферу нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича. Об этом сообщает источник со ссылкой на gianlucadimarzio.com.
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
Известия 04:55
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Космос
Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу
В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
SNG.Today вчера в 22:05
Игры
Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна московской квартиры, где нашли труп женщины
Убитую женщину обнаружили в квартире в центре Москвы. Полиция проверяет подозреваемого в ее гибели выпрыгнувшего из окна квартиры мужчину.
Вечерняя Москва 05:47
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Политика
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли «МАКС-2019» в Жуковском
Президент России Владимир Путин вместе с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом открыли Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019» в Жуковском.
Жуковский.Life 02:31
Здоровье
Врачи назвали приводящие к болезням пищевые привычки
Врачи назвали пищевые привычки, которые нередко приводят к различным болезням.
Актуальные Новости 02:07
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
ТАСС вчера в 23:13
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика
Американский сенатор Мерфи пожаловался на отказ в визе РФ
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему было отказано в российской визе. Об этом он написал на своем сайте.
Москва 24 вчера в 14:43
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
Анна Нетребко поделилась фото в купальнике
Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.
WomanHit.ru 05:39
Кино
«Ирландец» Мартин Скорсезе выйдет на Netflix 27 ноября
Стрим-сервис Netflix объявил даты релизов нескольких крупных и ожидаемых проектов.
КиноПоиск 05:09
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО вчера в 02:58
Происшествия
Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 05:44
Авто
Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35