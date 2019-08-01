Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПСЖ начал переговоры по Манджукичу

ПСЖ открыл переговоры по трансферу нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича. Об этом сообщает источник со ссылкой на gianlucadimarzio.com.
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