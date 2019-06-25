«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-СавичуSport24.ru 03:01

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес может стать частью сделки по переходу в парижский клуб из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Paris United. Такой вариант рассматривает новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

Происшествия В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте» В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.

Здоровье В кузбасской больнице использовали просроченные препараты В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.

Происшествия Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Политика В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

Происшествия Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100 Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.

Политика В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Авто Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости Британский гонщик Гай Мартин сумел разогнать сельскохозяйственный трактор до 167 км/ч, побив рекорд скорости среди этого типа техники.

Общество Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Музыка Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало» Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».

Технологии Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.

Происшествия В Тольятти убит известный дзюдоист По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Армия и оружие Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам «В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.

Футбол «Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации Московский «Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил нападающего железнодорожников Федора Смолова с защитой кандидатской диссертации.

Политика Мэром Липецка стала Евгения Уваркина Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.

Происшествия На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте» На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.

Политика Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Экономика В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Шоу-бизнес Валерия поздравила Егора Крида с 25-летием Певица Валерия трогательно поздравила Егора Крида с юбилеем, опубликовав соответствующий пост на личной странице в сети Instagram.