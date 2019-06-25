Футбол
«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-СавичуSport24.ru 03:01
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес может стать частью сделки по переходу в парижский клуб из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Paris United. Такой вариант рассматривает новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
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В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
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Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
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В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
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Беглов рассказал, сколько зрителей посетило «Алые паруса»
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году посетило более 1,4 миллиона человек.
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В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
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Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости
Британский гонщик Гай Мартин сумел разогнать сельскохозяйственный трактор до 167 км/ч, побив рекорд скорости среди этого типа техники.
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
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В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
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Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
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Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
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Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
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Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»
Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
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Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии
Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
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В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
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Армия и оружие
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«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
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Футбол
«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации
Московский «Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил нападающего железнодорожников Федора Смолова с защитой кандидатской диссертации.
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Происшествия
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На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
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Политика
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков
Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
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DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
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Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
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Певица Валерия трогательно поздравила Егора Крида с юбилеем, опубликовав соответствующий пост на личной странице в сети Instagram.
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Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
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