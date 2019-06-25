Футбол
«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-СавичуSport24.ru 03:01
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес может стать частью сделки по переходу в парижский клуб из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Paris United. Такой вариант рассматривает новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
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