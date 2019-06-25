«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-СавичуSport24.ru 03:01

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес может стать частью сделки по переходу в парижский клуб из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Paris United. Такой вариант рассматривает новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

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